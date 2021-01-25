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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Метальний диск у лоб: у Броварах чоловік ледь не став інвалідом після прогулянки

У місті Бровари на Київщині чоловіку під час прогулянки у парку прилетів у лоб кілограмовий спортивний снаряд. Метальний диск кинула неповнолітня вихованиця спортивного коледжу. Інцидент трапився за два місяці до запланованого весілля.

Метальний диск у лоб: у Броварах чоловік ледь не став інвалідом після прогулянки

Потерпілий ледь не став інвалідом, витратив шалені гроші на лікування та реабілітацію, а у підсумку виявився винним у трагедії сам.

Спочатку знайти винуватців було дуже складно, адже в цьому парку тренувалися вихованці одразу двох спортивних закладів. Однак згодом виявилося, що диск метнула студентка коледжу.

У результаті кримінальне провадження закрили – злочин кваліфікували як ненавмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Уже 1,5 роки потерпілий Вадим домагається справедливості, бо не отримав жодної копійки компенсації.

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Джерело: Надзвичайні новини

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