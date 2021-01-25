Метальний диск у лоб: у Броварах чоловік ледь не став інвалідом після прогулянки

У місті Бровари на Київщині чоловіку під час прогулянки у парку прилетів у лоб кілограмовий спортивний снаряд. Метальний диск кинула неповнолітня вихованиця спортивного коледжу. Інцидент трапився за два місяці до запланованого весілля.

Потерпілий ледь не став інвалідом, витратив шалені гроші на лікування та реабілітацію, а у підсумку виявився винним у трагедії сам.

Спочатку знайти винуватців було дуже складно, адже в цьому парку тренувалися вихованці одразу двох спортивних закладів. Однак згодом виявилося, що диск метнула студентка коледжу.

У результаті кримінальне провадження закрили – злочин кваліфікували як ненавмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Уже 1,5 роки потерпілий Вадим домагається справедливості, бо не отримав жодної копійки компенсації.

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