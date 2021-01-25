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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Потрійне зіткнення: на Львівщині аварія забрала життя двох людей

У понеділок, 25 січня, у Львівській області зіткнулися мікроавтобус та два легкових автомобіля. В результаті події дві людини загинули, ще чотири отримали поранення.

Потрійне зіткнення: на Львівщині аварія забрала життя двох людей

Державна служба України з надзвичайних ситуацій  зазначила трагедія сталася о 16.17 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Дубина Сколівського району.

Чотирьох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

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ДТП під Харковом

Ввечері 22 січня внаслідок ДТП під Харковом загинула 19-річна дівчина.

Разом із водієм вона їхала у мотоциклі з коляскою: з ним зіткнувся водій Mitsubishi Pajero.

Дівчина померла у кареті швидкої допомоги, 52-річного водія вдалося врятувати, а от власник Mitsubishi не травмувався.

Джерело: ДСНС

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