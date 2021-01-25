”Русский мир” и “фашисты”: СБУ разоблачила сеть итернет-агитаторов, управляемых из РФ

За последние несколько дней киберспециалисты СБУ пресекли деятельность сразу нескольких интернет-агитаторов, которые систематически разжигали вражду и призывали к свержению конституционного строя в Украине.

Все фигуранты напрямую были связаны с “кураторами” из Российской Федерации. Незаконные призывы и пропаганду в интернете распространяли в Закарпатской, Херсонской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Отмечается, что активизация интернет-сепаратизма совпадает с так называемыми тарифными протестами в Украине.

— Во время обысков по месту жительства интернет-агитаторов было изъята компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

На Закарпатье агитатор из города Берегово, создав несколько аккаунтов в соцсетях, распространял призывы к отделению области от Украины, а также к нарушению территориальной целостности Украины.

На Херсонщине агитатор из города Алешки систематически оправдывал российскую вооруженную агрессию со стороны и призвал к присоединению центральных и юго-восточных областей Украины к РФ.

На Днепропетровщине задержали уроженца Донецка, который открыто болел за присоединение Крыма к РФ, а также призвал убивать “украинских фашистов”, продвигая идеи “русского мира”.

На Полтавщине агитаторка из города Верхние Плавные размещала сотни публикаций с призывами к сепаратизму и свержение конституционного строя в Украине: сообщения она публиковала в сообществах с аудиторией более 100 тыс. пользователей.

Уголовные производство в отношении задержанных возбуждено по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Все фигуранты получили сообщение о подозрении, следственные действия продолжаются.

Задержание сепаратиста Эдуарда Коваленко

На днях СБУ задержала сепаратиста Эдуарда Коваленко, который признался в сотрудничестве со спецслужбами РФ и так называемой ЛНР.

по требованию агентов ФСБ занимался организацией массовых протестов, в частности, против повышения тарифов и вступления Украины в НАТО.

Кроме этого, следствие установило, что зимой 2020 года сепаратист встречался с руководителями администрации оккупированного Крыма, в частности с Сергеем Аксеновым.

Также на видео задержан Эдуард Коваленко признался, что у него было два псевдонима: Кузнецов и Джигурда.