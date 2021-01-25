”Руський мір” і “фашисти”: СБУ викрила мережу ітернет-агітаторів, керованих з РФ

За останні декілька днів кіберфахівці СБУ припинили діяльність одразу декількох інтернет-агітаторів, які систематично розпалювали ворожнечу та закликали до повалення конституційного ладу в Україні.

Усі фігуранти напряму керувалися “кураторами” з Російської Федерації. Незаконні заклики та пропаганду в інтернеті поширювали у Закарпатській, Херсонській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Зазначається, що активізація інтернет-сепаратизму збігається з так званими тарифними протестами в Україні.

– Під час обшуків за місцем проживання інтернет-агітаторів було вилучено комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, – йдеться у повідомленні.

На Закарпатті агітатор з міста Берегово, створивши декілька акаунтів у соцмережах, поширював заклики до відділення області від України, а також порушення територіальної цілісності України.

На Херсонщині агітатор з міста Олешки систематично виправдовував російську збройну агресію з боку та закликав до приєднання центральних та південно-східних областей України до складу РФ.

На Дніпропетровщині затримали уродженця Донецька, який відкрито вболівав за приєднання Криму до РФ, а також закликав вбивати “українських фашистів”, просуваючи ідеї “руського миру”.

На Полтавщині агітаторка з міста Горішні Плавні розміщувала сотні публікацій із закликами до сепаратизму та повалення конституційного ладу в Україні: дописи вона публікувала у спільнотах з аудиторією понад 100 тис. користувачів.

Кримінальні провадження стосовно затриманих відкрито за за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Усі фігуранти отримали повідомлення про підозру, слідчі дії тривають.

Затримання сепаратиста Едуарда Коваленка

Днями СБУ затримала сепаратиста Едуарда Коваленка, який зізнався у співпраці зі спецслужбами РФ і так званої ЛНР.

на вимогу агентів ФСБ займався організацією масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів і вступу України до НАТО.

Крім цього, слідство встановило, що взимку 2020 року сепаратист зустрічався з керівниками адміністрації окупованого Криму, зокрема з Сергієм Аксьоновим.

Також на відео затриманий Едуард Коваленко зізнався, що мав одразу два псевдоніми: Кузнєцов та Джигурда.