Висел в петле на турниках: на Херсонщине прохожие спасли подростка от самоубийства

В Алешках Херсонской области девушка и проезжавший мимо водитель спасли жизнь 17-летнего парня.
Вечером 24 января подросток пытался повеситься на турнике спортивной площадки.
На место происшествия прибыли полицейские и медики: парня госпитализировали в больницу, сейчас жизни ничего не угрожает.
Спасителями подростка стали мужчина и девушка, которая первой увидела, как парень пытается повеситься на спортплощадке.
— Девушка выбежала на дорогу, остановила машину и попросила помочь спасти парня. Водитель буквально снял несовершеннолетнего из петли, — говорится в сообщении.
Мать пострадавшего парня заверила, что он ни разу не говорил о самоубийстве. Однако накануне произошло то, что могло спровоцировать такой поступок: парень поссорился со своей девушкой.
Сейчас правоохранители устанавливают, не состоял ли пострадавший в так называемых группах смерти, также проверят его соцсети.
Самоубийство школьницы в Кривом Роге
Осенью 2020 года в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна двенадцатого этажа. Спасти ее не удалось.
Девочка была отличницей, однако часто ссорилась с родителями из-за “плохой успеваемости”.
По мнению соседей, девочка могла совершить самоубийство из-за плохой оценки в школе.