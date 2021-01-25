Висел в петле на турниках: на Херсонщине прохожие спасли подростка от самоубийства

В Алешках Херсонской области девушка и проезжавший мимо водитель спасли жизнь 17-летнего парня.

Вечером 24 января подросток пытался повеситься на турнике спортивной площадки.

На место происшествия прибыли полицейские и медики: парня госпитализировали в больницу, сейчас жизни ничего не угрожает.

Спасителями подростка стали мужчина и девушка, которая первой увидела, как парень пытается повеситься на спортплощадке.

— Девушка выбежала на дорогу, остановила машину и попросила помочь спасти парня. Водитель буквально снял несовершеннолетнего из петли, — говорится в сообщении.

Мать пострадавшего парня заверила, что он ни разу не говорил о самоубийстве. Однако накануне произошло то, что могло спровоцировать такой поступок: парень поссорился со своей девушкой.

Сейчас правоохранители устанавливают, не состоял ли пострадавший в так называемых группах смерти, также проверят его соцсети.

Самоубийство школьницы в Кривом Роге

Осенью 2020 года в Кривом Роге 12-летняя девочка выпала из окна двенадцатого этажа. Спасти ее не удалось.

Девочка была отличницей, однако часто ссорилась с родителями из-за “плохой успеваемости”.

По мнению соседей, девочка могла совершить самоубийство из-за плохой оценки в школе.