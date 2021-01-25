Висів у петлі на турніках: на Херсонщині перехожі врятували підлітка від самогубства

В Олешках Херсонської області дівчина та водій, що проїжджав повз, врятували життя 17-річного хлопця.

Ввечері 24 січня підліток намагався повішатися на турніку спортивного майданчика.

На місце події прибули поліцейські та медики: хлопця госпіталізували до лікарні, нині життю нічого не загрожує.

Рятівниками підлітка стали чоловік та дівчина, яка першою побачила, як хлопець намагається повіситися на спортмайданчику.

– Дівчина вибігла на дорогу, зупинила автівку та попросила допомогти врятувати хлопця. Водій буквально вийняв неповнолітнього з петлі, – йдеться у повідомленні.

Матір постраждалого хлопця запевнила, що він жодного разу не говорив про самогубство. Однак напередодні сталося те, що могло спровокувати такий вчинок: хлопець посварився зі своєю дівчиною.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи не брав участі потерпілий у так званих групах смерті. Також буде перевірено його соцмережі.

Самогубство школярки у Кривому Розі

Восени 2020 року у Кривому Розі 12-річна дівчинка випала з вікна дванадцятого поверху. Врятувати її не вдалося.

Дівчинка була відмінницею, однак мала серйозні проблеми з батьками через “погану успішність”.

На думку сусідів, дівчинка могла вчинити самогубство через погану оцінку у школі.