PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Висів у петлі на турніках: на Херсонщині перехожі врятували підлітка від самогубства

В Олешках Херсонської області дівчина та водій, що проїжджав повз, врятували життя 17-річного хлопця.

Висів у петлі на турніках: на Херсонщині перехожі врятували підлітка від самогубства

Ввечері 24 січня підліток намагався повішатися на турніку спортивного майданчика.

На місце події прибули поліцейські та медики: хлопця госпіталізували до лікарні, нині життю нічого не загрожує.

Рятівниками підлітка стали чоловік та дівчина, яка першою побачила, як хлопець намагається повіситися на спортмайданчику.

– Дівчина вибігла на дорогу, зупинила автівку та попросила допомогти врятувати хлопця. Водій буквально вийняв неповнолітнього з петлі, – йдеться у повідомленні.

Матір постраждалого хлопця запевнила, що він жодного разу не говорив про самогубство. Однак напередодні сталося те, що могло спровокувати такий вчинок: хлопець посварився зі своєю дівчиною.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи не брав участі потерпілий у так званих групах смерті. Також буде перевірено його соцмережі.

Самогубство школярки у Кривому Розі

Восени 2020 року у Кривому Розі 12-річна дівчинка випала з вікна дванадцятого поверху. Врятувати її не вдалося.

Дівчинка була відмінницею, однак мала серйозні проблеми з батьками через “погану успішність”.

На думку сусідів, дівчинка могла вчинити самогубство через погану оцінку у школі.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору