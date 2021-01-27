Непогода в Украине: обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях

В Украине из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях.

По данным ГСЧС, по состоянию на 27 января из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются без света 79 населенных пунктов в Житомирской области, в Киевской — 13, Одесской — 13, Черниговской — 11, Запорожской — 1.

Из-за снегопадов в прошедшие сутки на отдельных участках дороги Львовской и Ровенской областей образовались пробки.

В ГСЧС отметили, что для обеспечения работы снегоочистительной техники вводилось ограничение движения для крупногабаритного транспорта на участке трассы Ковель-Жовква и между селами Тудорковичи и Хоробров Сокольского района Львовской области.

— Заторы ликвидированы, движение восстановлено, — отметили в ведомстве.

По информации спасателей, всего подразделениями Государственной службы чрезвычайных ситуаций в течение суток проведено буксировки 82 автомобилей и оказана помощь 255 гражданам.

Непогода в Украине

За минувшие сутки из-за непогоды в Украине без света остались 269 населенных пунктов. Больше всего пострадала Полтавщина, там 77 населенных пунктов остались без электричества. Из-за мокрого снега, дождя и сильного ветра сработала система защиты электросетей.