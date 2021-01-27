Дороги замело: ДСНС попередила про затори та погіршення видимості на дорогах

Погода в Україні 26-27 січня значно погіршила ситуацію на дорогах.

Рятувальники протягом доби ліквідовували затори та проводили буксирування автомобілей, які застрягли у снігу.

На автодорозі Р-15 Ковель-Жовква, в районі населених пунктів Тудорковичі і Хоробрів було знято обмеження руху для великогабаритного транспорту.

На Рівненщині протягом дня 26 січня було ліквідовано затори, спричинені сильним вітром і снігом.

– Протягом доби підрозділи ДСНС провели буксирування 82 одиниць автотранспортних засобів та надали допомогу 255 громадянам, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов та видимості на дорогах 27 січня у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Полтавській Кіровоградський та Львівській областях.

Зазначимо, що погодні умови, окрім заторів на дорогах, можуть спричинити і відключення електроенергії.

Станом на ранок 27 січня без світла залишилося 117 населених пунктів у п’яти регіонах України.

Знеструмлення зафіксували у містечках і селах Житомирської, Київської, Одеської, Чернігівською та Запорізької областей.