В Винницкой области мужчина и женщина в масках напали и требовали деньги у 96-летнего ветерана Второй мировой войны.

Правонарушители запугали и забрали 6 тыс. грн и мобильный телефон у дедушки, который передвигается на костылях. По словам мужчины, один из нападавших бросил его на пол и душил.

Нападение совершили 3 января в селе Шура-Копиевская. 25 января правоохранители задержали в Кропивницком двух жителей Кировоградской области в возрасте 20 и 26 лет.

Следствие открыло производство по статье 187 Разбой, соединенный с проникновением в жилье УК Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.











Бросили на пол и душили: на Виннитчине неизвестные в масках напали на ветерана / 3 фотографии

В Киеве ранили мужчину ножом в больнице

В столице 45-летний киевлянин ранил незнакомца ножом в грудную клетку в помещении больницы и скрылся.

Нападающего задержали через час. Мужчина ранее привлекался к ответственности за нанесение телесных повреждений и хранение наркотиков.