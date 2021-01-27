У Вінницькій області чоловік та жінка у масках напали та вимагали гроші у 96-річного ветерана Другої світової війни.

Правопорушники залякали та забрали 6 тис. грн і мобільний телефон у дідуся, який пересувається на милицях. Зі слів чоловіка, один з нападників кинув його на підлогу та душив.

Напад вчинили 3 січня у селі Шура-Копіївська. 25 січня правоохоронці затримали у Кропивницьку двох жителів Кіровоградської області віком 20 та 26 років.

Слідство відкрило провадження за статтею 187 Розбій, поєднаний з проникненням у житло КК України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.











Кинули на підлогу та душили: на Вінниччині невідомі в масках напали на ветерана / 3 фотографии

У Києві поранили чоловіка ножем у лікарні

У столиці 45-річний киянин поранив незнайомця ножем у грудну клітину у приміщенні лікарні та втік.

Нападника затримали через годину. Чоловіка раніше притягали до відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень і зберігання наркотиків.