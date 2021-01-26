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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Киеве неизвестный ранил мужчину ножом в грудь прямо в больнице

В столице правоохранители задержали 45-летнего киевлянина, который ранил мужчину ножом в грудную клетку в помещении больницы.

Больница

Подозреваемый первым спровоцировал конфликт, а затем ранил незнакомца ножом в грудь и убежал.

Нападающего задержали через час по его месту жительства. Выяснилось, что киевлянина уже привлекали к ответственности за нанесение телесных повреждений и хранение наркотиков.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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