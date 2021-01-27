На Полтавщине сын поджег квартиру с матерью внутри

На Полтивщини сын поджег квартиру и забаррикадировал входные двери, в то время как там находилась его родная мать. 78-летняя женщина осталась в охваченной пламенем квартире и не знала как спастись. Она выбежала на балкон и ждала там на спасение.

Очевидцы и не догадывались, что в квартире находится еще и сын владелицы. И это именно он ее поджег. Попасть в помещение пожарные сразу не смогли — двери были заперты. И хотя было слышно, что в коридоре кто-то есть, им не открывали. Когда пожарные ворвались в квартиру, то увидели как сын подбрасывает вещи в пламя.

56-летнего мужчину забрали из квартиры и затушилы огонь, а пострадавшей женщине медики оказали помощь.

Как оказалось, мужчина поссорился с матерью и этим огнем решил перекрыть ей путь из квартиры, но бдительная соседка заметила дым и вовремя вызвала пожарных.

Сейчас пострадавшая бабушка находится в стационаре городской больницы. Ближайшее время она вряд ли сможет вернуться домой.

Полицейские же сейчас выясняют, как женщина получила травму головы и готова ли она давать показания против сына. Если нет, то потомок просто заплатит штраф.

Убийство в Одессе

В селе Виноградовка Одесской области нашли застреленными 60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену — его у открытой калитки, ее в доме.

Полиция установила, что женщина погибла первой, а хозяин был с оружием в руках.