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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

На Полтавщині син підпалив квартиру з матір’ю усередині

На Полтивщині у Горішніх Плавнях син підпалив квартиру і забарикадував вхідні двері, у той час як там перебувала його рідна матір.  78-річна жінка залишилася в охопленій полум’ям квартирі та не знала як їй врятуватись. Вона вибігла на балкон і чекала там на порятунок.

На Полтавщині син підпалив квартиру з матір’ю усередині

Очевидці і не здогадувалися, що у квартирі перебуває ще і син власниці. І це саме він її підпалив. Потрапити до помешкання пожежники одразу не змогли – двері були замкнені. І хоча було чути, що в коридорі хтось є, їм не відчиняли. Коли пожежники увірвались до квартири, то бачили як син жінки підкидає речі у полум’я.

56-річного чоловіка забрали з квартири та затушили вогонь, а постраждалій жінці медики надали допомогу.

Як виявилося, чоловік посварився з матір’ю і цим вогнем вирішив перекрити їй шлях з квартири, але пильна сусідка помітила дим та вчасно викликала пожежників.

Нині постраждала бабуся перебуває у стаціонарі міської лікарні. Найближчий часом вона навряд чи зможе повернутися додому.

Поліцейські ж нині з’ясовують, як жінка отримала травму голови і чи готова вона свідчити проти сина. Якщо ні, то нащадок просто заплатить штраф.

Вбивство під Одесою

У селі Виноградівка Одеської області знайшли застреленими 60-річного чоловіка та його 53-річну дружину – його біля відчиненої хвіртки, її в будинку.

Поліція встановила, що жінка загинула першою, а господар зі зброєю в руках.

Джерело: Надзвичайні новини

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