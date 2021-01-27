В Киеве произошел пожар в многоквартирном доме

В Киеве в Оболонском районе произошел пожар в многоэтажном доме.

По данным ГСЧС, 27 января в 05.54 поступило сообщение о пожаре на проспекте Героев Сталинграда, 7-А.

— На место вызова было направлено спасателей 25-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытии было установлено, что в 9-этажном жилом доме на третьем этаже произошло возгорание на балконе, — сообщили в ГСЧС.

Пламя распространилось на квартиру площадью 20 кв. м и на балконы верхних этажей. Спасатели провели экстренную эвакуацию жителей дома.

В 06.16 пожар был локализован и в 06.24 он был ликвидирован.

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В результате пожара в квартире на третьем этаже балкон и комната сгорели полностью, на кухне частично сгорели и повреждены мебель и личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Также повреждена обшивка балконов и личные вещи на четвертом и пятом этажах.

На момент возникновения пожара в квартире никого не было. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.







Огонь охватил три этажа: на Оболоне горела многоэтажка / 2 фотографии

Нарушение пожарной безопасности

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4157, который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Согласно закону, штрафовать предлагают за нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности, в частности, использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Сумма штрафа составит от 510 грн до 10 тыс. грн.