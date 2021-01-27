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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Вогонь охопив три поверхи: на Оболоні горіла багатоповерхівка

У Києві в Оболонському районі сталася пожежа у багатоповерховому будинку.

Вогонь охопив три поверхи: на Оболоні горіла багатоповерхівка

За даними ДСНС, 27 січня о 05.54 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Героїв Сталінграда, 7-А.

 – На місце виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За прибуття було встановлено, що у 9-поверховому житловому будинку на третьому поверсі сталося загоряння на балконі, – повідомили у ДСНС.

Полум’я розповсюдилось на квартиру площею 20 кв. м та на балкони верхніх поверхів. Рятувальники провели екстренну евакуацію мешканців будинку.

О 06.16 пожежу було локалізовано та о 06.24 її було ліквідовано.

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Внаслідок пожежі у квартирі на третьому поверсі балкон та кімната згоріли повністю, на кухні частково згоріли та пошкоджено меблі та особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири. Також пошкоджено обшивку балконів та особисті речі на четвертому та п’ятому поверхах.

На момент виникнення пожежі у квартирі нікого не було. Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

  • У Києві сталася пожежа у багатоквартирному будинку
  • У Києві сталася пожежа у багатоквартирному будинку
  • У Києві сталася пожежа у багатоквартирному будинку
  • У Києві сталася пожежа у багатоквартирному будинку
Вогонь охопив три поверхи: на Оболоні горіла багатоповерхівка / 2 фотографии

Порушення пожежної безпеки

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №4157, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Відповідно до закону, штрафувати пропонують за порушення встановлених законодавством вимог техногенної та пожежної безпеки, зокрема, використання протипожежної, аварійно-рятувальної та іншої спеціальної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням.

Сума штрафу становитиме від 510 грн до 10 тис. грн.

 

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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