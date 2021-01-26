Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4157, который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Документ предусматривает внесение изменений в ст. 270 УК Украины, которой вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности, если это повлекло возникновение пожара или аварии, причинивших вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере.

Штрафовать предлагают за нарушение установленных законодательством требований техногенной и пожарной безопасности, в частности, использование противопожарной, аварийно-спасательной и другой специальной техники и средств пожаротушения не по назначению.

Сейчас штрафы за нарушение пожарной безопасности составляют от 8,55 грн до 119 грн, для должностных лиц — до 170 грн. Согласно новому законопроекту №4157, предлагается установить такие штрафы:

за нарушение пожарной безопасности — 510-1 700 грн, для должностных лиц и ФЛП — 850-3 400 грн;

за заведомо ложный вызов аварийной, полиции, скорой помощи — 3 400-10 200 грн;

невыполнение предписаний, распоряжений и постановлений контролирующих органов — 1 020-3 400 грн.

Принятие соответствующего законопроекта сейчас актуально как никогда. Ведь 21 января в доме престарелых в Харькове произошел пожар, который унес жизни 16 человек.

Среди основных версий называют неосторожное обращение с огнем и электроприборами в быту и

замыкание электросети.

Не исключают также версию поджога. Ведется следствие, четыре человека задержаны.