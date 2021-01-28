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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Взрыв возле детсада в Никополе: полиция задержала подозреваемого

В Никополе полиция задержала 37-летнего мужчину, который подорвал самодельную взрывчатку на территории детского сада.

вибух у дитсадку в Нікополі

О происшествии правоохранителям сообщила заведующая. По ее словам, взрыв произошел вблизи котельной рядом с учебным заведением. Никто из людей не пострадал.

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Следственно-оперативная группа изъяла на месте происшествия остатки неизвестного взрывного устройства и направила их на экспертизу.

Причастного к взрыву мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы.

Взрыв в детском саду в Винницкой области

11 января в Винницкой области случился взрыв в детском саду. Чрезвычайное происшествие произошло, когда дети начали бить игрушечным ведерком предмет синего цвета, похожий на мячик для игры в настольный теннис.

Двое воспитанников заведения получили незначительные ожоги. Их родители от госпитализации отказались.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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