В Никополе полиция задержала 37-летнего мужчину, который подорвал самодельную взрывчатку на территории детского сада.

О происшествии правоохранителям сообщила заведующая. По ее словам, взрыв произошел вблизи котельной рядом с учебным заведением. Никто из людей не пострадал.

Следственно-оперативная группа изъяла на месте происшествия остатки неизвестного взрывного устройства и направила их на экспертизу.

Причастного к взрыву мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы.

Взрыв в детском саду в Винницкой области

11 января в Винницкой области случился взрыв в детском саду. Чрезвычайное происшествие произошло, когда дети начали бить игрушечным ведерком предмет синего цвета, похожий на мячик для игры в настольный теннис.

Двое воспитанников заведения получили незначительные ожоги. Их родители от госпитализации отказались.