У Вінниці на території дитсадку стався вибух

У Вінниці на території дитячого садочку №7 за адресою бульвар Свободи, 3, стався вибух. У садку майже 300 вихованців. На місці події незначні опіки отримали двоє дітей – хлопчик та дівчинка. Батьки відмовилися від госпіталізації та забрали малюків додому.

За словами свідків, вони почули звук ляску, проте подумали, що хтось бавиться петардами. Потім вони вийшли на вулицю та помітили, що їде швидка та пожежна машини.

За словами вихователя дитячого садочку, діти здорові, пошкодився лише верхній одяг малюків.

– Одяг взяли на експертизу, щоб з’ясувати, яка саме речовина вибухнула. Це саморобний пристрій, але не петарда. Воно виглядало, як пострибунчик, – зазначила вихователь.

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Поліція порушила кримінальне провадження. Внутрішнє розслідування також проведуть в дитячому садочку. Зокрема, працівники з’ясовуватимуть, як сторонні особи могли потрапити на закриту територію.

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