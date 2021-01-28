PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

П’ять років за пограбування магазину ритуальних послуг: на Миколаївщині засудили двох хлопців

На Миколаївщині двох хлопців засудили до п’яти років позбавлення волі за пограбування магазину ритуальних послуг.

П’ять років за пограбування магазину ритуальних послуг: на Миколаївщині засудили двох хлопців

Інцидент стався навесні 2020 року у селищі міського типу Казанка.

Молодики 22 та 26 років накинулися на продавця магазину і зв’язали його, після чого викрали усю техніку та 120 тис. гривень готівкою.

Один із фігурантів виявився одеситом, інший – мешканцем Казанки.

Під час слідства та судових засідань прокуратура надала достатню кількість доказів причетності хлопців до пограбування.

Суд визнав винним фігурантів у скоєнні злочину за ч.3 ст.186 (Грабіж) КК України.

Пограбування шоу-руму в Миколаєві

Навесні минулого року в Миколаєві пограбували шоу-рум із жіночим одягом та аксесуарами.

Саме тоді роботу магазинів одягу було частково призупинено через початок карантину.

Зловмисники пошкодили дверні замки, викрали товар та забрали усю готівку із каси: загальна сума збитків склала понад $2,5 тис.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка