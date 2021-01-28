П’ять років за пограбування магазину ритуальних послуг: на Миколаївщині засудили двох хлопців

На Миколаївщині двох хлопців засудили до п’яти років позбавлення волі за пограбування магазину ритуальних послуг.

Інцидент стався навесні 2020 року у селищі міського типу Казанка.

Молодики 22 та 26 років накинулися на продавця магазину і зв’язали його, після чого викрали усю техніку та 120 тис. гривень готівкою.

Один із фігурантів виявився одеситом, інший – мешканцем Казанки.

Під час слідства та судових засідань прокуратура надала достатню кількість доказів причетності хлопців до пограбування.

Суд визнав винним фігурантів у скоєнні злочину за ч.3 ст.186 (Грабіж) КК України.

Пограбування шоу-руму в Миколаєві

Навесні минулого року в Миколаєві пограбували шоу-рум із жіночим одягом та аксесуарами.

Саме тоді роботу магазинів одягу було частково призупинено через початок карантину.

Зловмисники пошкодили дверні замки, викрали товар та забрали усю готівку із каси: загальна сума збитків склала понад $2,5 тис.