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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика

У Рівному розшукують жінку, яка пограбувала 8-річного хлопчика прямо біля його будинку.

Закривала рот рукою: у Рівному жінка пограбувала 8-річного хлопчика

Інцидент стався на вулиці Адама Міцкевича. Ввечері у четвер, 27 січня, жінка накинулася на дитину, закрила рот рукою та потягнула за під’їзд.

Застосовуючи силу, вона викрала у хлопчика 70 гривень, які знайшла у кишені його куртки.

За словами правоохоронців, тілесних ушкоджень дитина не отримала.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Досудове слідство триває, поліція шукає можливих свідків пограбування.

Пограбування магазину ритуальних послуг

У Миколаєві двоє хлопців 22 та 26 років пограбували магазин ритуальних послуг, звідки винесли усю техніку та 120 тис. готівкою.

Слідство та судові слухання у справі тривали більш ніж півроку.

Рішенням суду від 28 січня хлопців визнали винними: вони отримали покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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