У Рівному розшукують жінку, яка пограбувала 8-річного хлопчика прямо біля його будинку.
Інцидент стався на вулиці Адама Міцкевича. Ввечері у четвер, 27 січня, жінка накинулася на дитину, закрила рот рукою та потягнула за під’їзд.
Застосовуючи силу, вона викрала у хлопчика 70 гривень, які знайшла у кишені його куртки.
За словами правоохоронців, тілесних ушкоджень дитина не отримала.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. Досудове слідство триває, поліція шукає можливих свідків пограбування.
Пограбування магазину ритуальних послуг
У Миколаєві двоє хлопців 22 та 26 років пограбували магазин ритуальних послуг, звідки винесли усю техніку та 120 тис. готівкою.
Слідство та судові слухання у справі тривали більш ніж півроку.
Рішенням суду від 28 січня хлопців визнали винними: вони отримали покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.