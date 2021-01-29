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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Машинист не успел затормозить: в Киеве электричка насмерть сбила подростка

В Днепровском районе Киева на улице Евгения Сверстюка 29 января около 20.00 несовершеннолетний парень попал под электричку.

електричка

От полученных травм подросток скончался на месте.

Полицейские предварительно установили, что юноша переходил пути в неустановленном месте, а машинист не успел затормозить.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и проводят необходимые следственные действия. После проверки они предоставят правовую квалификацию события.

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Машинист тогда тоже не успел затормозить. Юноша погиб на месте. Версию убийства правоохранители отвергают, поскольку погибший сам был на остановке.

Источник: Нацполиция

Фото: УЗ

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