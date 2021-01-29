В Днепровском районе Киева на улице Евгения Сверстюка 29 января около 20.00 несовершеннолетний парень попал под электричку.

От полученных травм подросток скончался на месте.

Полицейские предварительно установили, что юноша переходил пути в неустановленном месте, а машинист не успел затормозить.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и проводят необходимые следственные действия. После проверки они предоставят правовую квалификацию события.

В сентябре 2020 года на железнодорожной станции Яковцы под Полтавой поезд сбил 18-летнего парня.

Машинист тогда тоже не успел затормозить. Юноша погиб на месте. Версию убийства правоохранители отвергают, поскольку погибший сам был на остановке.