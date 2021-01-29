У Дніпровському районі Києва на вулиці Євгена Сверстюка 29 грудня близько 20.00 неповнолітній хлопець потрапив під електричку.

Від отриманих травм підліток помер на місці.

Поліцейські попередньо встановили, що юнак переходив колії у невстановленому місці, а машиніст не встиг загальмувати.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини трагедії та проводять необхідні слідчі дії. Після перевірки вони нададуть правову кваліфікацію події.

У вересні 2020 року на залізничній станції Яківці під Полтавою потяг збив 18-річного хлопця.

Машиніст тоді теж не встиг загальмувати. Юнак загинув на місці. Версію вбивства правоохоронці відкидають, оскільки загиблий сам був на зупинці.