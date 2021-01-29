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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Машиніст не встиг загальмувати: у Києві електричка на смерть збила підлітка

У Дніпровському районі Києва на вулиці Євгена Сверстюка 29 грудня близько 20.00 неповнолітній хлопець потрапив під електричку.

електричка

Від отриманих травм підліток помер на місці.

Поліцейські попередньо встановили, що юнак переходив колії у невстановленому місці, а машиніст не встиг загальмувати.

Нині правоохоронці з’ясовують обставини трагедії та проводять необхідні слідчі дії. Після перевірки вони нададуть правову кваліфікацію події.

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У вересні 2020 року на залізничній станції Яківці під Полтавою потяг збив 18-річного хлопця.

Машиніст тоді теж не встиг загальмувати. Юнак загинув на місці. Версію вбивства правоохоронці відкидають, оскільки загиблий сам був на зупинці.

Джерело: Нацполіція

Фото: УЗ

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