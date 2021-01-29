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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

На Харьковщине рецидивист пытался изнасиловать 13-летнюю девочку

В Харьковской области 38-летний злоумышленник пытался изнасиловать 13-летнюю девочку, когда та возвращалась после уроков домой.

На Харьковщине рецидивист пытался изнасиловать 13-летнюю девочку

— Злоумышленник ударил ее бутылкой по голове и повалил на землю. Девочка начала вырываться и звать на помощь. Испугавшись, преступник быстро поднялся и пошел в сторону леса. Школьница побежала в учебное заведение, учительница вызвала полицию и медиков, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.

38-летний житель города Волчанск был неоднократно судим за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека.

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— 21 января он освободился из харьковской исправительной колонии после отбытия наказания, — отметили в полиции.

Сейчас ему грозит наказание по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (Покушение на изнасилование) УК Украины — лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Изнасилование малолетних

В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Он скрывался в поселке Великий Бурлук, где утром 23 ноября его задержали.

Девушка рассказала, с вечера 17 ноября и до утра 18 ноября находилась в квартире соседа, который силой затащил ее туда, а потом связал и изнасиловал.

Фото: Depositphotos

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