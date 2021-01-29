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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

На Харківщині рецидивіст намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку

У Харківській області 38-річний зловмисник намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку, коли та поверталася після уроків додому.

На Харківщині рецидивіст намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку

– Зловмисник вдарив її пляшкою по голові та повалив на землю. Дівчина почала вириватися та кликати на допомогу. Злякавшись, нападник швидко підвівся та пішов у бік лісу. Школярка побігла до навчального закладу, вчителька викликала поліцію та медиків, – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

38-річний мешканець міста Вовчанськ був неодноразово судимий за вчинення насильницьких дій, розбій та викрадення людини.

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– 21 січня він звільнився з харківської виправної колонії після відбування покарання, – зазначили у поліції.

Нині йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (Замах на зґвалтування) КК України – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Зґвалтування малолітніх

У Харкові затримали чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 15-річної дівчинки. Ним виявився раніше судимий 44-річний чоловік. Він переховувався у селищі Великий Бурлук, де вранці 23 листопада його затримали.

Дівчина розповіла, з вечора 17 листопада і до ранку 18 листопада перебувала в квартирі сусіда, який силою затягнув її туди, а потім зв’язав та зґвалтував.

Фото: Depositphotos

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