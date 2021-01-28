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Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Заманивал несовершеннолетних девочек и насиловал: на Сумщине будут судить фотографа

Известного фотографа с Полтавщины будут судить за изнасилование, сексуальное насилие и растление несовершеннолетних.

Заманивал несовершеннолетних девочек и насиловал: на Сумщине будут судить фотографа

Кроме того, его подозревают в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Следствие установило, что в июле 2020 года он приехал в Сумскую к 9-летней девочки, с которой познакомился в интернете. Мужчина отвез ее на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера.

После этого он продолжал писать ребенку, договариваясь о следующей встрече, и просил привести подружку. Ход переписки контролировали правоохранители, которые задержали его.

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Пока обвиняемый находился под стражей, следователи нашли еще шесть девочек в возрасте от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и Киева.

Одну из них мужчина под предлогом фотосессии заманил на съемную квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на дорогом авто. Еще трем угрожал в соцсетях и заставлял присылать свои обнаженные фото.

По месту жительства задержанного изъяли пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Изнасилование несовершеннолетних

На днях в Сумской области правоохранители задержали 43-летнего жителя Волынской области, который насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы.

Мужчина находился в розыске с 2019 года и хотел убежать в соседнюю страну, чтобы не отбывать наказание за преступление.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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