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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В автобусе на Польшу: пограничники задержали украинца, убившего человека пять лет назад

Пограничники пропускного пункта Шегини под Львовом задержали мужчину, который пять лет назад совершил умышленное убийство.

В автобусе на Польшу: пограничники задержали украинца, убившего человека пять лет назад

Злоумышленника нашли в автобусе польской регистрации Львов — Вроцлав.

Во время проверки документов мужчины сработала база данных — при обнаружении задержать.

— Мужчина, вероятно думал, что о нем забыли, но выяснилось, что его разыскивают с декабря 2015 года, — говорится в сообщении.

После задержания 40-летнего мужчину передали в руки полицейских. На допросе он признался, что хотел переехать в Польшу.

Контрабанда на Закарпатье

Той же ночью на границе с Румынией пограничники остановили мужчину с сигаретами в запасном колесе автомобиля.

Задержанным оказался гражданин Венгрии. В ходе осмотра автомобиля он начал агрессивно доказывать пограничникам, что все найденные сигареты ему “подбросили”, да и само запасное колесо не его.

Процесс конфискации безакцизных сигарет сняли на видео.

Источник: Госпогранслужба

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