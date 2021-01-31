Это не мое, парни: на Закарпатье задержали венгра с сигаретами в запасном колесе

Неподалеку Мукачево на Закарпатье пограничники остановили венгра, который хотел вывезти в Румынию контрабандные сигареты.

35-летний мужчина стал звездой видео, которое сняли правоохранители при осмотре его автомобиля Mercedes Sprinter.

В запасном колесе венгр спрятал 260 пачек безакцизных сигарет. На видео пограничник один за другим достает контрабандные сигареты из запаски автомобиля.

Во время проверки мужчина настаивал на том, что колесо ему не принадлежит, а сколько там спрятанных блоков сигарет, он не знает.

— Да а откуда я знаю, если это запаска — не моя, парни, вы слышите меня? Почему вы мне не верите? — агрессивно заявил он.

При осмотре мужчина заметно нервничал. На видео присутствует ненормативная лексика.

— Конечно, верим, как тут не поверишь, — ответил пограничник, продолжая доставать спрятанную контрабанду.

По данным Госпогранслужбы, это одно из самых распространенных оправданий горе-контрабандистов, которое приходится слышать при выявлении спрятанного табака.

Задержание иранцев на границе со Словакией

Несколько дней назад на границе со Словакией задержали иранцев, пытавшихся пересечь украинскую границу в обход пунктов пропуска.

Среди задержанных — четверо мужчин, женщина и девятилетний мальчик: от пограничников они прятались в лесу.

Для их поисков военнослужащие привлекли розыскную собаку.