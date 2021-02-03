Пешком в Москву: пограничники задержали 14-летнего жителя Донетчины

Неподалеку Плетеневки в Харьковской области пограничники остановили подростка, который хотел попасть в РФ в обход границы.

Как выяснилось, 14-летний парень направлялся в Москву, не взяв с собой никаких документов.

Задержанный рассказал, что сам родом из города Лиман Донецкой области, а в Москве работает его отец.

14-летний парень для установления всех обстоятельств передан сотрудникам Нацполиции.

Отмечается, что за такое нарушение отвечать придется родителям парня.

Бежал в Россию через забор

Летом 2020 на Харьковщине тепловизионные камеры пограничников зафиксировали, как босой мужчина перелезал через забор, чтобы попасть на территорию России.

После того, как нарушитель оказался по ту сторону забора, он несколько раз “проверил” инженерные заграждения, размахивая у них своей верхней одеждой.

Наглого мужчину задержали пограничники отдела Дергачи.