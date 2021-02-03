Пішки до Москви: прикордонники затримали 14-річного мешканця Донеччини

Неподалік Плетенівки в Харківській області прикордонники зупинили підлітка, який хотів потрапити до РФ повз кордон.

Як з’ясувалося, 14-річний хлопець прямував до Москви, не взявши з собою ніяких документів.

Затриманий розповів, що сам родом із міста Лиман Донецької області, а в Москві працює його батько.

14-річного хлопця для встановлення всіх обставин передано співробітникам Нацполіції.

Зазначається, що за таке порушення відповідати доведеться батькам хлопця.

Тікав в Росію через паркан

Влітку 2020 року на Харківщині тепловізійні камери прикордонників зафіксували, як босий чоловік перелазив через паркан, щоб потрапити на територію Росії.

Після того, як порушник опинився по той бік паркану, він декілька разів “перевірив” інженерні загородження, махаючи біля них своїм верхнім одягом.

Нахабного чоловіка затримали прикордонники відділу Дергачі.