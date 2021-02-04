Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге, узнав о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей.

– Мои глубочайшие соболезнования тем, кто потерял близких. Мы выражаем солидарность с Минздравом Украины, и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, – написал он в Twitter.

На место трагедии для выяснения причин пожара уже выехал министр здравоохранения Максим Степанов.

Ночью 4 февраля произошел пожар в областной инфекционной больнице в Запорожье, в результате которого погибли трое пациентов Covid-отделения, а также 26-летняя врач-анестезиолог. Еще восемь человек удалось спасти.

Прокуратура возбудила дело по факту нарушения норм пожарной безопасности, повлекшее смерть людей.

Источник: Hans Kluge