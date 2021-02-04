Губернатор Запорожской области Александр Старух раскрыл подробности трагедии в инфекционной клинической больнице Запорожья, которая произошла поздно вечером 3 февраля. В результате пожара погибли четыре человека.

По словам председателя Запорожской ОГА, на первом этаже реанимационного отделения загорелась палата размером 20 кв.м.

— На этаже находились пациенты под аппаратами ИВЛ. Спасатели выносили их на руках.

Александр Старух добавил, что среди четырех жертв трагедии есть женщина 1994 года рождения, которая работала в медучреждении врачом. Спасатели спасли восемь человек.

На месте инцидента работало 16 единиц техники и 60 сотрудников ДСНС.

Трагедия в Запорожье

Около 23.25 3 января в Запорожье произошел пожар — загорелась инфекционная клиническая больница. Среди жертв — трое пациентов и один медик.

Сейчас продолжается расследование причин пожара. На событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.