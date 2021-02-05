Мать сказала, что продала ребенка: в Днепре тело младенца нашли в выгребной яме

В Днепре тело младенца обнаружили в выгребной яме, хотя мать ребенка уверяла правоохранителей, что продала его.

40-летнюю жительницу Днепра 30 января госпитализировали с осложнениями после домашних родов. Там она рассказала о беременности и недавних родах.

— По ее словам, 27 января она родила мальчика и по предварительной договоренности передала его неизвестным людям за 500 тыс. грн, — рассказали в полиции.

Однако 4 февраля дома у женщины провели обыск и обнаружили в выгребной яме туалета пакет с телом новорожденного мальчика.

— Сейчас тело ребенка направили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Женщина сообщила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть, — добавили в полиции.

Теперь женщине грозит наказание по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) УК Украины. Также сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа).

Забил младенца до смерти

В январе в поселке Летичевка Черкасской области отец забил 4-месячного сына до смерти.

28-летний мужчина бил головой ребенка о быльце кровати, пока тот не перестал дышать. 21-летняя мать ничего не смогла сделать, потому что муж ударил и ее.

Отец всячески отрицает свою вину, уверяя, что хотел успокоить ребенка.