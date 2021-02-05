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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Мати сказала, що продала дитину: у Дніпрі тіло немовляти знайшли у вигрібній ямі

У Дніпрі тіло немовляти виявили у вигрібній ямі, хоча матір дитини запевняла правоохоронців, що продала її.

Полиция Украины

40-річну мешканку Дніпра 30 січня госпіталізували з ускладненнями після домашніх пологів. Там вона розповіла про вагітність та недавні пологи.

– За її словами, 27 січня вона народила хлопчика та за попередньою домовленістю передала його невідомім людям за 500 тис. грн, – розповіли у поліції.

Проте 4 лютого вдома у жінки провели обшук та виявили у вигрібній ямі вбиральні пакет з тілом новонародженого хлопчика.

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– Нині тіло дитини направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті. Жінка повідомила, що вигадала історію про продаж немовляти, щоб приховати його смерть, – додали у поліції.

Тепер жінці загрожує покарання за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) КК України. Також відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

Забив немовля до смерті

У січні в селищі Летичівка на Черкащині батько забив 4-місячного сина до смерті.

28-річний чоловік гамселив головою дитини об бильце ліжка, допоки та не перестала дихати. 21-річна мати нічого не змогла вдіяти, бо чоловік вдарив і її.

Батько всіляко заперечує свою провину, запевняючи, що хотів заспокоїти дитину.

Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН

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