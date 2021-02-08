В Броварах пьяный школьник спровоцировал смертельное ДТП — погиб мужчина

В Броварах пьяный 16-летний школьник спровоцировал смертельное ДТП. Парень на чужой машине Honda без водительского удостоверения на бешеной скорости влетел в легковой автомобиль Chevrolet. 40-летний водитель потерял много крови и скончался по дороге в больницу.

Перед тем, как сесть за руль автомобиля, 16-летний Юрий выпил достаточно спиртного — содержание алкоголя в его крови достигало 1,5 промилле. Свидетели говорят, что скорость Honda была бешеной — примерно 160 км/ч.

Погибший Николай работал таксистом, но в тот вечер мужчина ехал по своим делам. Как только врачи дадут согласие — несовершеннолетнего фигуранта дела повезут в суд. За совершенное преступление ему может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

В Одессе водитель в нетрезвом состоянии сбил двух детей

5 февраля в Одессе пьяный водитель сбил двух детей, которые переходили дорогу в это время. Пострадавших госпитализировали в больницу, девочка сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полицейские открыли уголовное производство.