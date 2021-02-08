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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Броварах п’яний школяр спричинив смертельне ДТП – загинув чоловік

У Броварах 16-річний школяр на підпитку спричинив смертельну ДТП. Хлопець на чужій автівці Honda без водійського посвідчення на шаленій швидкості влетів у легковик Chevrolet. 40-річний водій втратив багато крові та помер дорогою до лікарні.

ДТП у Броварах - школяр протаранив легковик

Перед тим, як сісти за кермо автомобіля, 16-річний Юрій випив достатньо спиртного – вміст алкоголю у його крові сягав 1,5 проміле. Свідки кажуть, що швидкість Honda була скаженою – приблизно 160 км/год.

Загиблий Микола працював таксистом, але того вечора чоловік їхав у власних справах. Як тільки лікарі дадуть згоду – неповнолітнього фігуранта справи повезуть у суд. За скоєний злочин йому може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

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5 лютого в Одесі п’яний водій збив двох дітей, які переходили дорогу у цей час. Постраждалих госпіталізували до лікарні, дівчинка наразі знаходиться у реанімації у важкому стані. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Джерело: Надзвичайні новини

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