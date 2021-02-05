Двое детей пострадали в Одессе в результате ДТП, которая произошла 5 февраля около 8.00 на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской.

Автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился пьяный 20-летний водитель, столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

От удара легковушку отбросило на пешеходный переход, который в этот момент на зеленый свет светофора пересекали 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Обоих детей с различными травмами скорая забрала в больницу. Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте аварии работает полиция, решается вопрос об открытии производства по ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В конце декабря 2020 года в центре Одессы автомобиль Nissan выехал на газон и врезался в летнюю площадку McDonalds.

В результате ДТП в Одессе пострадала 31-летняя посетительница заведения.

По словам водителя, ему стало плохо, поэтому он выехал с дороги. Его также госпитализировали.