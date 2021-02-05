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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Одессе пьяный водитель сбил на переходе двух детей — девочка в реанимации

Двое детей пострадали в Одессе в результате ДТП, которая произошла 5 февраля около 8.00 на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской.

ДТП в Одесі

Автомобиль Toyota Prius, за рулем которого находился пьяный 20-летний водитель, столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

От удара легковушку отбросило на пешеходный переход, который в этот момент на зеленый свет светофора пересекали 8-летний мальчик и 9-летняя девочка.

Обоих детей с различными травмами скорая забрала в больницу. Сейчас девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте аварии работает полиция, решается вопрос об открытии производства по ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

ДТП в Одесі

Фото: Нацполіція

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В конце декабря 2020 года в центре Одессы автомобиль Nissan выехал на газон и врезался в летнюю площадку McDonalds.

В результате ДТП в Одессе пострадала 31-летняя посетительница заведения.

По словам водителя, ему стало плохо, поэтому он выехал с дороги. Его также госпитализировали.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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