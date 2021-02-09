Муж не знал о беременности: на Ровенщине женщина прятала младенца в морозилке

В Ровенской области обнаружили тело новорожденной девочки в морозильной камере. Роженица положила его туда сразу после родов.

34-летняя жительница бывшего Дубровицкого района ночью 9 февраля обратилась за помощью в приемное районное отделение. Там медики после осмотра выяснили, что женщина в послеродовом состоянии.

Полицейские установили, что 8 февраля около 02.30 у женщины начались роды. По ее словам, она находилась ориентировочно на седьмом месяце беременности.

— Роженица родила дома, сама перерезала пуповину. Потом — завернула ребенка в полотенце и в пакет, который положила в морозильную камеру, — сообщают в полиции.

По словам женщины, ребенок родился мертвым. В дальнейшем у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.

Женщина уверяла медиков, что самостоятельно прервала нежелательную беременность. Однако полицейским призналась, что на самом деле родила, и сообщила, где оставила младенца.

— Роженица на учете в женской консультации не состояла. По словам ее мужа, о беременности ему ничего не было известно, — пояснили полицейские.

Правоохранители начали расследование и судебно-психиатрическую экспертизу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Днепре тело младенца нашли в выгребной яме

В Днепре тело младенца обнаружили в выгребной яме, хотя мать ребенка уверяла правоохранителей, что продала его.

4 февраля дома у женщины провели обыск и обнаружили в выгребной яме туалета пакет с телом новорожденного мальчика.