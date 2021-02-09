Чоловік не знав про вагітність: на Рівненщині жінка ховала немовля в морозилці

На Рівненщині виявили тіло новонародженої дівчинки у морозильній камері. Породілля поклала його туди одразу після пологів.

34-річна жителька колишнього Дубровицького району вночі 9 лютого звернулася за допомогою у приймальне районне відділення. Там медики після огляду з’ясували, що жінка у післяпологовому стані.

Поліцейські встановили, що 8 лютого близько 02.30 у жінки почалися пологи. З її слів, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності.

– Породілля народила вдома, сама перерізала пуповину. Потім – загорнула дитину у рушник та в пакет, який поклала до морозильної камери, – повідомляють у поліції.

Зі слів жінки, дитина народилася мертвою. В подальшому у неї почалася кровотеча і вона звернулася в лікарню.

Жінка запевняла медиків, що самотужки перервала небажану вагітність. Однак поліцейським зізналася, що насправді народила, і повідомила, де залишила немовля.

– Породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала. Зі слів її чоловіка, про вагітність йому нічого не було відомо, – пояснили поліцейські.

Правоохоронці розпочали розслідування та судово-психіатричну експертизу. Жінці загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Дніпрі тіло немовляти знайшли у вигрібній ямі

У Дніпрі тіло немовляти виявили у вигрібній ямі, хоча матір дитини запевняла правоохоронців, що продала її.

4 лютого вдома у жінки провели обшук та виявили у вигрібній ямі вбиральні пакет з тілом новонародженого хлопчика.