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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Воровал данные карточек: киберполиция Винничины задержала мошенника

Полиция задержала 31-летнего жителя Винницкой области, который разработал фишинговые сайты и выдавал их за ресурсы для онлайн-перевода денег.

Воровал данные карточек: киберполиция Винничины задержала мошенника

Когда пользователи заходили на его сайт и пытались воспользоваться услугами, злоумышленник получал их банковские данные и присваивал все деньги со счетов.

Мужчина также пользовался платными рекламными и аналитическими ресурсами. Это позволило вывести его сайты вверх списка поисковых систем и заманить в ловушку больше интернет-пользователей.

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В доме и автомобиле подозреваемого проведен обыск и изъяты компьютерная техника, банковские карты и жесткие диски, все это отправляют на экспертизу.

Следствие устанавливает количество и личности потерпевших, за незаконные финансовые операции мужчине грозит до 8 лет заключения по ч. 3 ст. 190 о мошенничестве.

Киберпреступления в Украине

8 февраля Факты ICTV сообщали о задержании группы коллекторов, которые шантажировали должников порнографическими изображениями, созданными ими собственноручно с помощью фотомонтажа.

По подсчетам правоохранителей, они угрожали более  чем 360 тыс. граждан.

Источник: Киберполиция

Фото: Pixabay

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