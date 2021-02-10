Полиция задержала 31-летнего жителя Винницкой области, который разработал фишинговые сайты и выдавал их за ресурсы для онлайн-перевода денег.
Когда пользователи заходили на его сайт и пытались воспользоваться услугами, злоумышленник получал их банковские данные и присваивал все деньги со счетов.
Мужчина также пользовался платными рекламными и аналитическими ресурсами. Это позволило вывести его сайты вверх списка поисковых систем и заманить в ловушку больше интернет-пользователей.
В доме и автомобиле подозреваемого проведен обыск и изъяты компьютерная техника, банковские карты и жесткие диски, все это отправляют на экспертизу.
Следствие устанавливает количество и личности потерпевших, за незаконные финансовые операции мужчине грозит до 8 лет заключения по ч. 3 ст. 190 о мошенничестве.
Киберпреступления в Украине
8 февраля Факты ICTV сообщали о задержании группы коллекторов, которые шантажировали должников порнографическими изображениями, созданными ими собственноручно с помощью фотомонтажа.
По подсчетам правоохранителей, они угрожали более чем 360 тыс. граждан.