В Україні викрили злочинну групу колекторів, яких звинувачують у шантажі та створенні порнографічного контенту із зображенням клієнтів-боржників.

За даними кіберполіції, зловмисники надавали кредитні послуги, а у разі несплати позики – шантажували клієнтів. Окрім погроз здійснити фізичну розправу, вони виготовляли порнографічний контент за участі боржників за допомогою фотомонтажу.

Правоохоронці встановили, що учасниками злочинної схеми були понад 30 осіб. Зловмисники створили дві фінансові компанії, що надавали кредити. У штаті були колектори, які займалися шантажем клієнтів-боржників.

За попередніми підрахунками, зловмисники здійснили більше 360 тис. погроз громадянам із різних регіонів України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, серверне обладнання та чорнові записи. Обшуки проходили на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у Києві.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 189 (Вимагання) та ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Надзвичайні події

У Києві затримали злочинне угрупування, яке здійснювало розбійні напади, викрадення людини, вимагання, крадіжки з підприємств та офісів в особливо великих розмірах, підпал автомобіля.

Зловмисники орудували на території Київської області та у столиці. До складу угрупування входили іноземці та кияни.