В Лисичанске 43-летний неоднократно судимый мужчина убил и расчленил товарища из-за обидных слов. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Полицейских вызвали на место происшествия якобы из-за конфликта 89-летней женщины и ее внука. Но пенсионерка рассказала правоохранителям, что никакого конфликта с внуком нет, а причина совсем в другом – в сарае она нашла сумку с остатками человеческого тела.

По словам женщины, три года назад ее внук вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. В день трагедии в гости к внуку пришел его 45-летний товарищ. Выпивая, мужчины поссорились.

Подозреваемый утверждает, что его возмутили обидные слова друга, поэтому он несколько раз ударил его руками и ногами, а затем добил кувалдой по голове. Когда понял, что убил товарища, расчленил его тело, сложил в мешок и спрятал в сарае, чтобы скрыть преступление.

После объявления задержанному подозрения в совершении тяжкого преступления, следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.















Ударил кувалдой по голове и расчленил: в Лисичанске мужчина “спрятал” друга в сарае / 4 фотографии

Порезал мать и повесился

В Степном Полтавской области 48-летний мужчина порезал мать и повесился. 74-летнюю женщину, которая лежала на снегу и истекала кровью, увидели люди, которые утром шли на работу.

Она выжила только потому, что лезвие ножа попало в ребро. Тело сына с петлей на шее нашли в доме за входной дверью.