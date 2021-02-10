У Лисичанську 43-річний неодноразово судимий чоловік убив і розчленував товариша через образу. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Поліцейських викликали на місце події нібито через конфлікт 89-річної жінки та її онука. Але пенсіонерка розповіла правоохоронцям, що жодного конфлікту з онуком немає, а причина зовсім в іншому – у сараї вона знайшла торбу з рештками людського тіла.

За словами жінки, три роки тому її онук повернувся з в’язниці, де відбував покарання за скоєння тяжкого злочину. У день трагедії у гості до онука прийшов його 45-річний товариш. Випиваючи, чоловіки посварилися.

Підозрюваний стверджує, що його обурили образи друга, тому він кілька разів ударив його руками та ногами, а потім добив кувалдою по голові. Коли зрозумів, що вбив товариша, розчленував його тіло, склав у мішок та заховав у сараї, щоб приховати злочин.

Після оголошення затриманому підозри в скоєнні тяжкого злочину, слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.















Ударив кувалдою по голові й розчленував: у Лисичанську чоловік “заховав” друга в сараї / 4 фотографии

Порізав матір і повісився

У Степовому Полтавської області 48-річний чоловік порізав матір і повісився. 74-річну жінку, яка лежала на снігу й стікала кров’ю, побачили люди, які вранці йшли на роботу.

Вона вижила тільки тому, що лезо ножа потрапило в ребро. Тіло сина із зашморгом на шиї знайшли в будинку за вхідними дверима.