В Киеве, на улице Петропавловской, посреди дороги провалился асфальт. Из-за этого движение автомобилей временно ограничено.

Под землю ушел огромный кусок асфальтового покрытия.

Поэтому посреди дороги возникла пропасть.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, они перекрыли дорогу и временно ограничили движение автомобилей.

Они вызвали специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом.

Чрезвычайное происшествие на Лыбедской в Киеве

В январе 2021 года на Лыбидской в Киеве прорвало теплотрассу.

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Из-за этого горячей водой затопило дорогу и торговый центр Ocean Plaza.

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Источник: Патрульная полиция Киева, Киев оперативный

Фото: Патрульная полиция Киева