В Киеве, на улице Петропавловской, посреди дороги провалился асфальт. Из-за этого движение автомобилей временно ограничено.
Под землю ушел огромный кусок асфальтового покрытия.
Поэтому посреди дороги возникла пропасть.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, они перекрыли дорогу и временно ограничили движение автомобилей.
Они вызвали специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом.
Чрезвычайное происшествие на Лыбедской в Киеве
В январе 2021 года на Лыбидской в Киеве прорвало теплотрассу.
Из-за этого горячей водой затопило дорогу и торговый центр Ocean Plaza.
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Источник: Патрульная полиция Киева, Киев оперативный
Фото: Патрульная полиция Киева