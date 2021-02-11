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Факты / Происшествия
Людмила Грубнік |

Пропасть посреди дороги: в Киеве провалился асфальт, движение ограничено

В Киеве, на улице Петропавловской, посреди дороги провалился асфальт. Из-за этого движение автомобилей временно ограничено.

Провалилвся асфальт - Київ

Под землю ушел огромный кусок асфальтового покрытия.

Поэтому посреди дороги возникла пропасть.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, они перекрыли дорогу и временно ограничили движение автомобилей.

Они вызвали специальную бригаду, которая будет заниматься ремонтом.

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Источник: Патрульная полиция Киева, Киев оперативный

Фото: Патрульная полиция Киева

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