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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Провалля посеред дороги: у Києві провалився асфальт, рух обмежено

У Києві, на вулиці Петропавлівській, посеред дороги провалився асфальт. Через це рух автомобілів тимчасово обмежено.

Провалилвся асфальт - Київ

Під землю пішов величезний шмат асфальтного покриття.

Через це посеред дороги утворилося провалля.

Нині на місці події працюють співробітники патрульної поліції, вони перекрили дорогу та тимчасово обмежили рух автомобілів.

Вони викликали спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом.

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Джерело: Патрульна поліція Києва, Київ оперативний

Фото: Патрульна поліція Києва

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