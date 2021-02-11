У Києві, на вулиці Петропавлівській, посеред дороги провалився асфальт. Через це рух автомобілів тимчасово обмежено.

Під землю пішов величезний шмат асфальтного покриття.

Через це посеред дороги утворилося провалля.

Нині на місці події працюють співробітники патрульної поліції, вони перекрили дорогу та тимчасово обмежили рух автомобілів.

Вони викликали спеціальну бригаду, яка займатиметься ремонтом.

Надзвичайна подія на Либідській у Києві

У січні 2021 року на Либідській у Києві прорвало теплотрасу.

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Через це гарячою водою затопило дорогу та торговий центр Ocean Plaza.

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Джерело: Патрульна поліція Києва, Київ оперативний

Фото: Патрульна поліція Києва