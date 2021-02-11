В Польше в течение нескольких дней задержали более сотни украинцев и молдаван, которые хотели пересечь границу с фальшивыми документами и разрешениями на работу.

На пограничном переходе в Медике граждане Молдовы и Украины хотели въехать на территорию Польши на основании биометрических паспортов и дополнительных документов с информацией об условиях и месте трудоустройства, которые оказались поддельными.

Представитель Бескидского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор отметила, что поскольку целью приезда иностранцев должна была быть работа в Польше, они показали заявления о поручении труда.

— Проверка показала, что заявления были подделаны. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза, — сказала Пикор.

Все иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Пограничники вернули всех нелегалов в Украину.

Пересечение польской границы

Пограничники пропускного пункта Шегини под Львовом ночью 31 января задержали мужчину, который пять лет назад совершил умышленное убийство и хотел попасть в Польшу.

Злоумышленника нашли в автобусе польской регистрации Львов — Вроцлав.

Во время проверки документов мужчины сработала база данных — при обнаружении задержать.

Источник: Radio Poland