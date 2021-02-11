У Польщі впродовж декількох днів затримали понад сотню українців та молдован, які хотіли перетнути кордон з фальшивими документами та дозволами на роботу.

На прикордонному переході в Медиці громадяни Молдови та України хотіли в’їхати на територію Польщі на підставі біометричних паспортів та додаткових документів з інформацією про умови та місце працевлаштування, які виявились підробленими.

Речник Бескидського відділу прикордонної служби Польщі Ельжбєта Пікор зазначила, що оскільки метою приїзду іноземців мала бути праця у Польщі, вони показали заяви про доручення праці.

– Перевірка показала, що заяви були підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу, – сказала Пікор.

Усі іноземці добровільно погодились на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Прикордонники повернули усіх нелегалів до України.

Перетин польського кордону

Прикордонники пропускного пункту Шегині під Львовом вночі 31 січня затримали чоловіка, який п’ять років тому скоїв умисне вбивство та хотів потрапити до Польщі.

Зловмисника знайшли в автобусі польської реєстрації Львів – Вроцлав.

Під час перевірки документів чоловіка спрацювала база даних – при виявленні затримати.

Джерело: Radio Poland