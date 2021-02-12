В Киеве будут судить женщину, которая под видом суррогатного материнства продала семейной паре из Китая собственного ребенка.

31-летняя жительница Житомирской области решила принять участие в программе суррогатного материнства и договорилась с парой из КНР. Она заключила соглашение и должна была выносить и родить ребенка. После установления генетического родства с биологическими родителями ребенка должны были передать семье на воспитание.

За это она должна была получить компенсацию в сумме почти 400 тыс. грн.

Однако неоднократные попытки оплодотворения не дали результата, поэтому женщина забеременела от своего сожителя.

После рождения ребенка она с помощью должностных лиц медицинского центра скрыла информацию об этом. Иностранная пара выплатила ей вознаграждение.

Но в ходе исследования на генетическом родство с новорожденным ребенком во время оформления гражданства пара из Китая разоблачила обман.

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Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 149 УК Украины.

Женщине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Отдельно проводится следствие в отношении должностных лиц медицинского центра.

Убийство ребенка в Ровенской области

В Ровенской области женщина скрывала от мужа рождение ребенка.

Она прятала малыша в морозильной камере. Ребенок погиб.

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Источник: Киевская городская прокуратура