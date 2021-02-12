У Києві судитимуть жінку, яка під виглядом сурогатного материнства продала сімейній парі з Китаю власну дитину.

31-річна мешканка Житомирської області вирішила взяти участь у програмі сурогатного материнства та домовилася з подружжям з КНР. Вона уклала угоду та мала виносити і народити дитину. Після встановлення генетичної спорідненості з біологічними батьками дитину повинні були передати родині на виховання.

За це вона мала отримати компенсацію у сумі майже 400 тис. грн.

Однак неодноразові спроби запліднення не мали результату, тому жінка завагітніла від свого співмешканця.

Після народження дитини вона за допомогою посадових осіб медичного центру приховала інформацію про це. Іноземна пара виплатила їй винагороду.

Але під час дослідження на генетичну спорідненість з новонародженою дитиною під час оформлення громадянства пара з Китаю викрила обман.

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Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 КК України.

Жінці загрожує від 8 до 15 років ув’язнення. Окремо триває слідство щодо посадових осіб медичного центру.

Вбивство дитини у Рівненській області

У Рівненській області жінка приховувала від чоловіка народження дитини.

Вона ховала малюка у морозильній камері. Дитина загинула.

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Джерело: Київська міська прокуратура