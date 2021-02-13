В Днепре задержали мужчину, совершившего двойное убийство.

Инцидент произошел 10 февраля. В сети появилось видео, на котором мужчина во всем сознался.

Вместе с товарищем подозреваемый уехал в Днепр в гости к женщине. Были ли между ними романтические или семейные связи, не сообщается.

Во время застолья возникла ссора, в результате которой товарищ задержанного утопил 53-летнюю женщину в ванной.

— Он ее затащил в ванную, где с помощью воды и полотенца подавил. Потом мы пошли из квартиры, — рассказал мужчина.

На следующий день они снова наведались в квартиру, где в ванной лежала мертвая хозяйка. Через совершенное между парнями произошел конфликт.

— Я был на эмоциях, набросился на него и подавил, — признался задержанный.

Тело товарища он спрятал в спальный мешок и спрятал на балконе, после чего покинул квартиру.

Правоохранители устанавливают реальные обстоятельства и мотивы убийства. Продолжаются следственные действия.