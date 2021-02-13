У Дніпрі затримали чоловіка, який скоїв подвійне вбивство.
Інцидент стався 10 лютого. У мережі з’явилося відео, на якому чоловік у всьому зізнався.
Разом із товаришем підозрюваний поїхав у Дніпро у гості до жінки. Чи були між ними романтичні або родинні зв’язки, не повідомляється.
Під час застілля виникла суперечка, внаслідок якої товариш затриманого втопив 53-річну жінку у ванні.
– Він її затягнув у ванну, де за допомогою води і рушника придушив. Потім ми пішли з квартири, – розповів чоловік.
На наступний день вони знову навідалися у квартиру, де у ванні лежала мертва власниця. Через скоєне між хлопцями стався конфлікт.
– Я був на емоціях, накинувся на нього і придушив, – зізнався затриманий.
Тіло товариша він заховав у спальний мішок і заховав на балконі, після чого покинув квартиру.
Правоохоронці встановлюють реальні обставини та мотиви вбивства. Тривають слідчі дії.