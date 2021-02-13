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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Топив у ванні і ховав тіло у спальному мішку: у Дніпрі сталося подвійне вбивство

У Дніпрі затримали чоловіка, який скоїв подвійне вбивство.

Топив у ванні і ховав тіло у спальному мішку: у Дніпрі сталося подвійне вбивство

Інцидент стався 10 лютого. У мережі з’явилося відео, на якому чоловік у всьому зізнався.

Разом із товаришем підозрюваний поїхав у Дніпро у гості до жінки. Чи були між ними романтичні або родинні зв’язки, не повідомляється.

Під час застілля виникла суперечка, внаслідок якої товариш затриманого втопив 53-річну жінку у ванні.

– Він її затягнув у ванну, де за допомогою води і рушника придушив. Потім ми пішли з квартири, – розповів чоловік.

На наступний день вони знову навідалися у квартиру, де у ванні лежала мертва власниця. Через скоєне між хлопцями стався конфлікт.

– Я був на емоціях, накинувся на нього і придушив, – зізнався затриманий.

Тіло товариша він заховав у спальний мішок і заховав на балконі, після чого покинув квартиру.

Правоохоронці встановлюють реальні обставини та мотиви вбивства. Тривають слідчі дії.

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